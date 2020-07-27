Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM Второй волны новой коронавирусной инфекции в Свердловской области может и не быть, заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Женщина в маске в центре Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как передаёт «Интерфакс», чиновник напомнил, что сейчас в области до сих пор не закончилась первая волна COVID-19. Пока не исчезнет первая, вторая не начнётся, заметил Креков.

По мнению вице-губернатора, первая волна «как раз и закончится вакцинацией». Креков отметил, что «не очень верит» во вторую волну COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по коронавирусу по 3 августа 2020 года.

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