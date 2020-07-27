Ижевск, , 16:08 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 июля проведено 191 505 исследований на выявление заражения коронавирусом. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

В течение минувших суток было исследовано 2805 проб биоматериала на наличие SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 27 июля выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтвердили 2303 случая заражения SARS-CoV-2.

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