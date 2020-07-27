Магнитогорск, Челябинская область, , 16:02 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области два гражданина осуждены за сбыт наркотических средств. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Приговор вынес Челябинский областной суд. Было установлено, что эти граждане были членами межрегиональной группы наркооторговцев. В начале лета 2019 года один из них купил в интернете почти 100 граммов синтетического наркотика. В гараже они довели его до более чем трёх килограммов, расфасовали и поместили в тайниках. А в июле оба были пойманы при сбыте более двух килограммов.

Одному суд назначил 15 лет в колонии строгого режима. Второй будет отбывать 18 лет на особом режиме.