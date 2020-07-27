Сухум, , 16:11 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Абхазии является стабильной. Такую оценку положению в стране дали представители Роспотребнадзора, которые прибыли в республику на прошлой неделе, 27 июля сообщает пресс-служба минздрава Абхазии.

После того, как российские эксперты посетили медицинские учреждения и республиканскую лабораторию в стране, состоялось совещание у министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакии.

«Эпидиобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают», — сказал на встрече глава сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин.

Он также отметил, что работы в лаборатории по проведению тестов на коронавирус организованы на должном уровне.

Напомним, вопрос об открытии границы между Абхазией и Россией планируется обсудить между сторонами 28 июля. В Сухуме надеются, что смогут начать принимать российских туристов с 1 августа.

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