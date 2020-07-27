Калуга, , 16:08 — REGNUM Впервые в Калужскую область в течение этого года будет поставлено сразу 32 автомобиля скорой медпомощи. 10 машин уже поступило в июле. Об этом 27 июля шла речь на заседании регионального правительства, где говорили о перспективах укрепления материально-технической базы областного здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На станции скорой медицинской помощи Admoblkaluga.ru

Ранее областью совместно с Минпромторгом России был проработан вопрос оснащения отделений скорой помощи медицинским специализированным транспортом. Автомобили приобретены за счёт средств федерального бюджета для оказания поддержки региону, в том числе в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Транспорт отечественного производства, относится к классу «С» (реанимобили), из них четыре реанимобиля марки «УАЗ» повышенной проходимости, а также шесть автомобилей марки «Форд». Машины оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ. К концу 2020 года возможна дополнительная поставка в область автомобилей класса «В» для оказания экстренной медпомощи.

Глава региона Владислав Шапша назвал важным вопросом для области организацию эффективной работы службы скорой медицинской помощи. «Это важнейшая служба, которая в первую очередь приходит на помощь людям, находящимся в сложной ситуации. Время борьбы с коронавирусной инфекцией показало, что у нас и в машинах есть потребность, и в специалистах. Этот вопрос мы должны поставить во главу угла и решить», — считает Владислав Шапша.

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