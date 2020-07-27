Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM Прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону через суд заблокировала социальную сеть «ВКонтакте» из-за объявлений о продаже электроудочек, использование которых в России запрещено.

В частности, информация, размещённая в социальной сети, содержала контактную информацию с продавцом электроудочек, модельный ряд и стоимость каждой модели. При этом данные были опубликованы в нарушение законодательства в сфере охраны и добычи водных биоресурсов.

Суд поддержал требование надзорного ведомства и принял решение заблокировать сайт.

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