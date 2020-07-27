Уфа, , 16:15 — REGNUM Проверка по факту публичного распространения материалов, которые возбуждают вражду и ненависть по национальному признаку, проводят следователи в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета России.

По сообщению пресс-службы ведомства, в социальной сети стражи порядка выявили информацию, в которой содержались сведения о недовольстве тем, что в Уфе находятся выходцы из Армении. Эти сведения сопровождались соответствующей видеозаписью. Автор видеозаписи спрашивает у девушек, что они делают в городе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.

Сообщается, что сейчас стражи порядка устанавливают лицо, которое распространило этот материал, а также обстоятельства произошедшего.

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