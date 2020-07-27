Ставрополь, , 15:53 — REGNUM На Северном Кавказе в августе стартует региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». На участие в нем претендуют около 600 человек. Уже подано 592 заявки, сообщили 27 июля в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Активнее всего идет поступление заявок от представителей Ставропольского края. Также проявляют большой интерес участники из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Конкурс пройдет на территории Северо-Кавказского федерального округа с 24 по 26 октября. В городе Пятигорске состоится 48-часовой хакатон в рамках регионального этапа проекта. В нем будут участвовать лучшие IT-специалисты со всей страны.

Цель конкурса — привлечь в развитие цифровой экономики России молодых специалистов, сформировать из них мощный кадровый резерв. В финале будут установлены победители, которые получат гранты, а их проекты будут сопровождаться вплоть до внедрения.