Лондон, , 15:58 — REGNUM В Британии впервые смогли подтвердить наличие коронавируса у домашнего кота, однако при этом в настоящее время нет данных о том, что вирус может передаваться от животного человеку. Об этом 27 июля сообщила главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс.

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«Проведенные тесты подтвердили, что вирус, отвечающий за COVID-19, был обнаружен у домашнего кота в Англии», — говорится в ее заявлении.

Также указывается, что данный случай является крайне редким, у животного легкие симптомы и оно выздоравливает в течение нескольких дней.

«Нет свидетельств, позволяющих предполагать, что домашние животные напрямую передают вирус людям», — также говорится в сообщении.

При этом отмечается, что наличие у кота коронавирусной инфекции было выявлено 22 июля и это первый в стране такого рода диагноз для домашнего животного. Кроме этого, указывается, что есть данные медиков, которые подтверждают заражения кота от хозяина и уточняется, что в данный момент и хозяин, и животное уже выздоровели.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории США было выявлено около 55 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.