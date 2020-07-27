Москва, , 15:51 — REGNUM Гроза и сильный ветер будут наблюдаться в Москве до конца дня 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Грозовая туча над Москвой Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Москве гроза, местами град и ветер. Так будет до конца дня», — говорится в сообщении.

Специалисты призвали не парковаться и не укрываться под деревьями и рекламными щитами.

Также в ЦОДД призвали сообщать о сломанных знаках и светофорах по номеру 3210.