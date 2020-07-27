Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Утверждения историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, о причастности публициста Евгения Понасенкова к травле пары являются абсурдом. Об этом сам Понасенков заявил 27 июля в ходе судебного заседания, передаёт ТАСС.

Понасенков, выступая в качестве свидетеля, заявил, что о травле ничего не знал. Более того, прекратил бы её немедленно.

«Я к этому отношения не имел, это абсурд», — заявил Понасенков.

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова. По словам обвиняемого, Ещенко «просто сходила с ума, рыдала заперевшись в комнате» из-за действий публициста.

В дальнейшем, объяснил Соколов, обусловленная травлей психотравмирующая ситуация привела к убийству.

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