Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM Власти Ростовской области отреагировали на появившиеся сообщения о возвращении режима самоизоляции в сентябре 2020 года. В этот период школы якобы вновь перейдут на дистанционное обучение, детские сады закроются, а работников переведут на удалённый режим работы.

«Люди в автобусах, магазинах обсуждают вторую волну эпидемии, стоя рядышком и без средств защиты. При таком отношении населения к санитарным правилам вполне возможен вариант возвращения ограничений. Никто не может сейчас дать точный прогноз о динамике заболеваемости. Как будет развиваться ситуация, зависит от населения в первую очередь. Кто-то запустил утку про 20-е, 15-е (почему не 18-е?) [сентября], и люди охотно этому верят, передавая эту сказку из уст в уста в буквальном смысле. А вот рекомендациям врачей и санитарных властей верить не хотят», — цитирует «Блокнот Ростов» руководителя регионального пресс-центра Сергея Тюрина.

ИА REGNUM ранее сообщало, что о возможном возврате ограничительных мер в случае ухудшения эпидемиологической ситуации заявлял главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв. В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Дону остаётся напряжённой, и дальнейшее развитие событий зависит исключительно от соблюдения населением санитарных требований.

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