Черкесск, , 15:40 — REGNUM В селах Карачаево-Черкесии в 2020 году будет открыто 17 фельдшерско-акушерских пунктов. Их строительство осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Два из них уже открылись в двух селах Карачаевского района — в аулах Каменномост и Карт-Джурт, сообщили 27 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего в республике за последние годы была существенно улучшена сеть медицинских учреждений на селе. Были открыты 19 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтированы еще 42.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии нет ни одного населенного пункта, где бы не было медучреждений. Общее количество фельдшерско-акушерских пунктов в КЧР в составило 88.