Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Специальный рейс Афины — Кутаиси — Афины будет организован 28 июля для возвращения граждан Грузии в свою страну. Об этом сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

По данным представителей организации, в Тбилиси самолет должен прибыть в 15:10 по местному времени (14:10 мск). Сообщается, что все билеты проданы на обоих направлениях. Тех, кто отправляется в Грецию, просят учесть требования греческих властей к прибывшим из-за границы.

Как сообщают в пресс-службе, всех, кто прибудет на самолете в Грузию, после медицинского осмотра отправят в карантинное пространство. Их туда повезут на специальных автобусах.

Напомним, власти Грузии продолжают организовывать рейсы для грузинских граждан, застрявших из-за пандемии коронавируса в других странах. Цена билета на такие полеты не должна превышать €199.

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