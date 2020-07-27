Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19. Об этом чиновник сообщил в Instagram.

«Прошу отнестись с пониманием», — написал Куйвашев.

Согласно документу, новых мер введено не было, а срок действия уже действующих требований продлили по 3 августа. Власти ориентируется на текущую ситуацию по коронавирусу, уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 27 июля 2020 года в регионе подтверждено 19 725 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области подтвердили 240 смертей от COVID-19

Читайте развитие сюжета: На Урале уточнили, какие пациенты с коронавирусом подлежат госпитализации