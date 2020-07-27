Москва, , 15:32 — REGNUM Следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему заместителю министра науки и высшего образования России Марине Лукашевич, а также экс-главе департамента ведомства Михаилу Попову. Об этом 27 июля сообщил адвокат Попова Виталий Басов.

«Было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашевич была задержана в рамках уголовного дела о мошенничестве. Также в рамках этого дела были задержаны еще два человека, в том числе чиновник Миноборнауки. Ущерб оценивается в 50 млн рублей. Сама Лукашевич вину отвергает.

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