Самара, , 15:33 — REGNUM Чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс сохранится по 3 августа в Самарской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в связи с этим на территории региона с 28 июля по 3 августа текущего года объявлен «оранжевый» уровень опасности и сохраняется запрет на посещение лесов.

Отмечается, что при этом уровне пожарной опасности увеличивается риск природных пожаров, которые чаще всего начинаются из-за халатности людей и нарушения ими простых правил пожарной безопасности.

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