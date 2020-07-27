Магас, , 15:28 — REGNUM В Ингушетии предоставлен один выходной день по случаю праздника Курбан-байрам, который будет отмечаться 31 июля. Указ об объявлении нерабочим днем предстоящей пятницы в связи с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Адха (Г1урба) подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Как следует из документа, руководству МВД поручено принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории Ингушетии в дни празднования Курбан-байрам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выходные дни в связи с праздником жертвоприношения были объявлены в Чечне и Кабардино-Балкарии. Жителям Чечни предоставлены два нерабочих дня по случаю праздника, в Кабардино-Балкарии будут отмечать Курбан-байрам один день.

Читайте также: В Чечне предоставили два выходных дня на Курбан-байрам