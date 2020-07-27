Москва, , 15:27 — REGNUM Представители старообрядческих общин, переселившихся в РФ из-за рубежа по программе добровольного переселения соотечественников и работающих на фермерских хозяйствах Дальнего Востока, получат отсрочку от службы в армии. Соответствующий документ правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Настоящие правила устанавливают порядок предоставления права на получение в 2020—2025 годах отсрочки от призыва на военную службу соотечественникам из числа старообрядцев, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в документе.

Отмечается также, что право на отсрочку предоставляется на основании просьбы Митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия. Бумага за его подписью со списком лиц, подлежащих отсрочке, направляется в правительство РФ за три месяца до начала очередного призыва. Далее списки направляются в Министерство обороны РФ за месяц до начала очередного призыва.

Отмечается, что данное постановление утверждено правительством РФ во исполнение президентского указа «О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу».

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