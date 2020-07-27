Рязань, , 15:25 — REGNUM Свыше 57,6 тысячи человек будут обучаться в 2020 — 2021 учебном году в школах Рязани. Учреждения в плановом режиме готовятся к открытию, сообщили 27 июля в пресс-службе мэрии.

К началу образовательного процесса будет отремонтировано 23 школы и одно учреждение дополнительного образования. В первый класс пойдут 6,3 тысячи школьников, в 11-е классы перешли 2729 учеников, всего за парты сядут 57,6 тысяч человек.

С 1 июля через информационную систему «Навигатор дополнительного образования Рязанской области» началась запись в 15 муниципальных учреждений дополнительного образования.

Проверка готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году пройдёт уже в августе.