Красногорск, , 15:21 — REGNUM Красногорский суд Московской области рассмотрит уголовное дело в отношении экс-заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, сообщило 27 июля РАПСИ.

Соответствующее решение принял Верховный суд РФ.

«Передать уголовное дело для рассмотрения по существу в Красногорский суд Московской области», — сказала судья.

Напомним, ранее дело должно было рассматриваться в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга, позднее его передали в Никулинский суд Москвы. А затем по просьбе Генпрокуратуры передали на рассмотрение в Подмосковье.

В рамках дела расследовано хищение 900 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2017 году Пирумова осудили по другому «делу реставраторов» за хищение еще 164 млн рублей на восстановлении памятников архитектуры по всей России. Его освободили в зале суда, так как положенный срок он уже отбыл в СИЗО.

Новое уголовное дело касается Эрмитажа, и теперь, в отличие от первого, Пирумов вину не признает. Он находится под домашним арестом. По его словам, у стороны защиты имеются 60 свидетелей.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. Обвинение полагает, что в состав преступного сообщества вошли также председатель правления банка «Нефтяной Альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и другие.

В итоге между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО «МехСтройТранс» заключили госконтракт на строительно-монтажные работы. Похитить, по данным следствия, удалось порядка 900 млн рублей, легализовать 800 млн из них.