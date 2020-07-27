Магас, , 15:19 — REGNUM В Ингушетии готовятся к старту туристического сезона. К его открытию приурочили велопоход под названием «От башни к башне: Таргим — Магас».

Маршрут пройдет под девизом «Эко и вело» от средневекового башенного комплекса к стометровой башне Согласия в городе Магасе, сообщили в Комитете по туризму. По словам главы ведомства Беслана Мизиева, ожидается более 30 участников из числа и любителей, и профессионалов не только из Ингушетии, но и других субъектов СКФО. Им предстоит преодолеть свыше 72 километров пути.

Инициатива велопохода принадлежит участникам Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» Адаму Оздоеву и Адаму Мальсагову. Среди лидеров будет разыгран приз — отдых на высокогорном курорте Ингушетии — «Армхи». Предусмотрены и другие призы, пишет интернет-газета «Ингушетия».