Астрахань, , 15:17 — REGNUM Жители Астрахани обратились к главе горадминистрации с требованием сохранить здоровые деревья вокруг Лебединого озера. Как отмечают авторы открытого письма, в городе практически не осталось тенистых мест, передаёт ИА REGNUM.

«Лебединое озеро в Астрахани — знаковое, исторически значимое место. Мы, жители города, требуем отменить распоряжение о вырубке здоровых тополей вокруг Лебединого озера. Тополя обеспечивают тень на протяжении десятков лет, тесно связаны с озером и его атмосферой. <…> Для обсуждения данного вопроса предлагаем провести независимую экспертизу состояния деревьев и организовать общественные слушания», — говорится в петиции.

Астраханцы отметили, что 12 лет назад в рамках подготовки к юбилею города так называемое благоустройство обернулось массовой вырубкой зелёных насаждений. В результате центр города практически лишён здоровых деревьев: горожанам не хватает хватает кислорода и тенистых мест.