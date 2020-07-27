Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель осуждён к ограничению свободы за убийство несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 5 ноября 2019 года. Орджоникидзевский районный суд установил, что убийство произошло в состоянии аффекта. Оказалось, что гражданин 2001 года рождения встретил группу подростков, в которой была и эта девушка. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка обматерила подсудимого и ударила его рукой по голове, а также высказала угрозы. Кроме того, пьяная компания преследовала его примерно 30 минут. Он пытался избежать конфликта и уйти, но не удалось. Противоправные действия несовершеннолетней вызвали у него состояние аффекта. Он достал из кармана нож и ударил им девушку.

Несовершеннолетняя скончалась днём 6 ноября. Суд назначил её убийце полтора года ограничения свободы.