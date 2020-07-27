Казань, , 15:23 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Татарии в ежедневном режиме проверяет процесс организации летнего отдыха детей и граждан, новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом, в этих учреждениях нет. Об этом рассказала заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

С ее слов, на сегодняшний день заболеваний в летних оздоровительных лагерях не зарегистрировано. Кроме того, нет и новых случаев COVID-19 у граждан, отдыхающих в санаториях и гостиницах. Представитель Роспотребнадзора заверила, что мониторинг новых случаев заболевания проводится в ежедневном режиме как в гостиницах, санаториях, так и в детских лагерях отдыха.

Ранее надзорным органом были выявлены нарушения по профилактике коронавирусной инфекции — несоблюдение утреннего фильтра, социальной дистанции и дезинфекционного режима в 16 детских лагерях.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в середине июля завершилась первая смена в летних оздоровительных лагерях. Более 14 тыс. детей и подростков смогли отдохнуть в 92 лагерях республики.

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