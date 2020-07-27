Москва, , 15:14 — REGNUM Центральные районы Вьетнама не стоит посещать российским гражданам в связи с новой вспышкой там коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении посольства России во Вьетнаме в социальной сети Facebook.

В диппредставительстве настоятельно рекомендовали соблюдать все меры профилактики, выполнять предписания местных властей и «воздержаться от поездок в эти регионы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Вьетнама предупредили о вспышке в городе Дананге более агрессивного коронавируса, чем SARS-CoV-2. Двое из четырёх заболевших подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Вьетнамцев, приехавших отдыхать в Дананг, эвакуируют.

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