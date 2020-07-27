Москва, , 15:14 — REGNUM В августе 2020 года в Москве на территории Воробьёвых гор появится новая воздушная трасса для любителей экстремального спорта. Об этом сообщает пресс-служба спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

«Новая воздушная трасса появится в Москве для любителей экстрима уже этим летом! На Воробьёвых горах в августе 2020 года откроется Skypark Moscow», — говорится в сообщении.

Помимо высотных аттракционов, на территории трассы будут и другие досуговые развлечения — троллеи, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и точки питания.