Стокгольм, , 15:17 — REGNUM За прошедшие выходные число летальных случаев в Швеции от COVID-19 увеличилось на три человека. Такие данные 27 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 27 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 700 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на три человека. Количество выявленных зараженных коронавирусом в стране составляет 79 395 человек. За выходные было выявлено 398 новых случая заражения.

По состоянию на 27 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 50 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 504 человека. За прошедшие выходные число тяжелобольных не изменилось.