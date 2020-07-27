Москва, , 15:14 — REGNUM Автокомпания Renault Россия стала лучшим дистрибьютором по объему продаж подержанных машин с пробегом. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Данная премия была учреждена аналитическим агентством «Автостат». Награждение победителя прошло в рамках онлайн-форума автомобильного бизнеса «Used Cars Forum — 2020».

Компания Renault Россия стала лауреатом в двух номинациях в массовом сегменте. Французская марка была признана лучшей по «Объему продаж автомобилей с пробегом». Доля от продаж машин других марок в Renault Россия составила 14,6%.

Также компании третий год подряд присваивается награда в номинации «Рост продаж сертифицированных автомобилей с пробегом профильной марки». Число авто компании, реализованных в рамках проекта Renault Selection, выросло в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 41%.

Напомним, за первое полугодие 2020 года дилеры Renault продали на мировом авторынке 1,25 млн автомобилей — на 35% меньше, чем год назад.

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