Москва, , 15:07 — REGNUM В России число сдающих Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом, об этом 27 июля сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сравнительный анализ количества участников в 2019 и 2020 годах показал, что сократилось количество участников у нас на 10%», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что по ряду предметов средний балл по ЕГЭ в 2020 году вырос относительно уровней предыдущих трёх лет.

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