Одесса, Украина, , 15:14 — REGNUM В Чёрном море завершились XX-e международные учения Sea Breeze. Об этом сообщило 27 июля специализированное издание АрмияInform.

Журналисты отметили, что участники учений выполнили все поставленные задачи. За это их поблагодарили представители американского и украинского руководства учений.

По словам руководителей учений, манёвры в очередной раз показали высокий уровень сотрудничества между Украиной, США, а также «региональными партнёрами».

Журналисты рассказали о том, что учениями руководили одновременно два штаба. Один находился в Одессе, а второй — в испанском городе Рота. Между ними шёл непрерывный обмен информацией.

Всего в учениях участвовали около 2 тыс. военных из восьми стран, более 20 кораблей и авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе учений Sea Breeze в Чёрном море травмировался один американский военный. После оказания первой помощи его эвакуировали на военную базу США, расположенную на острове Сицилия.

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