Москва, , 15:02 — REGNUM Родственники уничтоженного сегодня, 26 июля, в подмосковных Химках предполагаемого террориста, гражданина одной из стран Центральной Азии, две недели считали его пропавшим без вести. Об этом на видеозаписи, распространенной ФСБ России, заявил брат подозреваемого.

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Мужчина признался. Что начал подозревать связь его родственника с террористами в Сирии, о чём уведомил правоохранительные органы.

«Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу сообщил МВД России», — сообщил мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ провела спецоперацию в подмосковных Химках по задержанию приверженца террористов. По данным Центра общественных связей ФСБ, предполагаемый преступник готовил теракт в одном из мест массового скопления людей в Москве, а затем собирался ухать в Сирию, чтобы вступить в ряды запрещённой в России террористической организации.

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При попытке задержания злоумышленник открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия по сотрудникам силовых ведомств и был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».