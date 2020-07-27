Белгород, , 15:01 — REGNUM Останки солдат Вермахта, захороненных на бывшем военном кладбище, а ныне под главной аллеей Центрального парка, эксгумировали в Белгороде. Всего подняли останки 233 оккупантов.

По словам руководителя историко-патриотического объединения «Поиск» Ивана Андреева, на этом кладбище было захоронено более 1,5 тысячи немецких солдат, погибших и умерших в госпиталях с октября 1941 по август 1943 года. Около тысячи останков уже эксгумировали в 2010 году по инициативе Народного союза Германии по уходу за воинскими могилами. В июле 2020 года в рамках реконструкции Центрального парка поисковики обнаружили 233 солдата, практически всех удалось идентифицировать по нагрудным жетонам. Ещё порядка 250 останков могут находиться под территорией нынешнего кафе.

Все найденные останки будут перезахоронены на сборном кладбище в селе Беседино Курской области, сообщает «Go31.ru».