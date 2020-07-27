Оренбург, , 14:59 — REGNUM В Оренбурге без торжеств и перерезаний ленточек открыли спуск к Уралу, который является объектом культурного наследия. Как сообщает пресс-служба мэрии, лестничный марш открыт и закрываться больше не будет.

В настоящее время работают центральная и левая части спуска, на правой стороне ведутся финальные работы. Чиновники заявили, что к 1 сентября спуск будет полностью готов.

Стоит отметить, 27 июля в Оренбурге находится министр строительства и дорожного хозяйства России Владимир Якушев. Главе Минстроя продемонстрировали набережную Урала. Реконструкция объекта проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас благоустраивается участок от Паромного переулка до автомобильного моста. После завершения всех плановых работ общая протяжённость благоустроенного участка западной набережной Урала составит 1,1 км. В 2021 году начнется реконструкция зоны от пешеходного моста до улицы Красная площадь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ремонт и благоустройство набережной и спуск к Уралу неоднократно оказывались в центре скандалов. Так, ремонт лестничного марша, являющегося визитной карточкой города, пришлось переделывать несколько раз. Ремонт начался в 2017 году. После его завершения оренбуржцы забили тревогу, возмущаясь ржавыми разводами на белоснежных ступенях и отслойкой штукатурки, которая не выдержала зимних морозов. В 2018 году спуск снова закрыли на ремонт. Но и после него общественность выявила недочеты. Мэрия признала, что спуск нуждается в капитальном ремонте. Лестничный марш вновь оказался вне доступа горожан и гостей города.

Ремонтно-реставрационные работы выполняла подрядная организация «СКИБ». По данным информресурсов, в 2020 году компания сменила свое название на «Салмыш».

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