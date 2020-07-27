Владикавказ, , 14:52 — REGNUM В Северной Осетии за минувшие выходные было выписано 140 человек, справившихся с коронавирусом. Наибольшее число выздоровевших было зафиксировано 25 июля — 129 человек, сообщили 27 июля в федеральном оперативном штабе.

По данным минздрава региона, общее число вылечившихся за все время в республике составило 3921. При этом число новых случаев заражения коронавирусом достигло 4501 (+18 за минувшие сутки).

В стационарах РСО-Алании проходят лечение 257 человек, в том числе 10 детей. У 47 из них подтвержден коронавирус. Лечатся от COVID-19 на дому 466 жителей республики.

В реанимации находятся 36 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

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