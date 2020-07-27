Тбилиси, , 14:48 — REGNUM В Грузии, несмотря на относительно резкий рост инфицирования коронавирусом, зафиксированный в течение последней недели, продолжается поэтапное открытие отдельных секторов экономики, заявил на брифинге в администрации правительства начальник департамента инспектирования условий труда министерства беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Бека Перадзе.

По его информации, инспекция проверила 106 плавательных бассейнов из 118 объектов, зарегистрированных на получение разрешения на возобновление деятельности, но это разрешение на данном этапе получили лишь 66 бассейнов.

Кроме того, на специальном сайте на получение разрешения зарегистрировались 275 фитнес-центров, из которых инспекция проверила 263 объекта, а разрешение выдала 144 из них.

Минздрав также выдал разрешение на открытие 1322 гостиницам в масштабе всей страны.

Отметим, что значительная часть гостиниц формально возобновила работу, но фактически владельцы гостиниц заявляют, что из-за отсутствия постояльцев никакого дохода не имеют. Притока иностранных туристов, которые обычно оставались в гостиницах, в стране пока не отмечается.