Смоленск, , 14:47 — REGNUM Бывший директор Смоленского муниципального унитарного предприятия «Комбинат студенческого питания» предстанет перед судом по обвинению в ряде коррупционных преступлений, сообщили 27 июля в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области. В отношении женщины расследовалось дело по статьям о мошенничестве, получении взятки, превышении полномочий и воспрепятствовании деятельности.

По версии следствия, обвиняемая за период с декабря 2018 года по июнь 2019 года, занимая должность директора МУП «КСП», при посредничестве своих знакомых получала от представителей коммерческих организаций деньги в качестве взятки за обеспечениеи возможности частным фирмам осуществлять поставки продовольственных товаров и напитков в МУП «КСП» для нужд учебных учреждений города Смоленска при заключении разовых договоров. Общая сумма взяток составила более 108 тысяч рублей. Также следствие считает, что с января по март 2019 года обвиняемая мошенническим путем получала от предпринимателей деньги за оказание покровительства при организации МУПом ярмарок на муниципальных ярморочных площадках в областном центре. Часть полученных денег обвиняемая оставляла себе, а 70% передавала бывшему исполняющему обязанности заместителя главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию через его брата, выступавшего в качестве посредника, сообщили в СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд вынес приговор в отношении экс-начальника отдела потребительского рынка администрации Смоленска, ей было назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно со штрафом в размере 294 тысяч рублей. Расследование уголовных дел в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Смоленска по инвестициям и комплексному развитию, а также его брата, завершено и после утверждения прокурором обвинительных заключений также будут направлены в суд.