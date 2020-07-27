Кейптаун, , 14:50 — REGNUM Из ЮАР в Южную Корею вернутся пять человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в ЮАР.

По их словам, двое южнокорейцев вылетели на родину через Амстердам (Нидерланды) и Доху (Катар) 25 июля, еще три южнокорейских студента вылетят в Инчхон через Амстердам 28 июля.

Известно, что ЮАР является пятой страной в мире по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. В настоящее время в Южно-Африканской Республике зафиксировано более 445 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 6,7 тыс. человек.

Известно, что 28 июля из Ботсваны в Южную Корею эфиопской авиалинией Ethiopian Airlines отправятся семь южнокорейцев.