Москва, , 14:43 — REGNUM Лефортовский суд Москвы отказался ограничивать обвиняемую в шпионаже экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан в сроках ознакомления с делом. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела отклонено», — сообщили РИА Новости в суде.

Отмечается, что заседания по этому делу проходят в закрытом режиме в связи с его секретностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Карина Цуркан была задержана в 2018 году по подозрению в шпионаже в пользу Румынии. Она содержится в следственном изоляторе «Лефортово». По версии следствия, обвиняемая передавала румынским спецслужбам информацию об энергоснабжении Донбасса и Крыма. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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