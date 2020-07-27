Сухум, , 14:49 — REGNUM Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к военным учениям, которые проводятся по новой системе «Колесо». Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Новая программа обучения предполагает, что параллельно будут обучаться раздельные потоки военнослужащих в горах и в условиях побережья. Сначала они пройдут теоретические курсы и отработают действия на тренажерах, потом им предстоит применение полученных навыков на практике.

По данным ведомства, в обучении задействованы 1,5 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники. Занятия проходят на полигонах Цабал и Нагвалоу. Не менее половины стрельб должны быть проведены в ночное время.

Сообщается, что две недели военнослужащие в Абхазии будут проходить подготовку к стрельбе и вождению боевых машин, а затем в течение одной недели будут отрабатывать все на практике.

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