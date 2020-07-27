Брянск, , 14:38 — REGNUM Среднюю общеобразовательную школу планировали закрыть чиновники в Выгоничском районе Брянской области. При этом приказ о ликвидации учреждения был издан с нарушением законодательства и не учитывал мнение местных жителей, сообщили 27 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Глава администрации Выгоничского района в июне 2020 года издал постановление о ликвидации Большекрупецкого филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения — Орменская средняя общеобразовательная школа имени поэта Н. Н. Денисова. Аналогичный приказ через несколько дней подписал начальник районного отдела образования.

В прокуратуре установили, что положительная экспертная оценка последствий ликвидации школы осуществлялась неполномочной комиссией, в которую не входили представители Орменской сельской администрации и общественных объединений, представляющих интересы детей. Чиновники не учли и мнение местных жителей.

Главе районной администрации внесено представление, на постановления чиновников принесено два протеста. В прокуратуре проконтролируют результаты рассмотрения актов реагирования.