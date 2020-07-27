Брюссель, , 14:36 — REGNUM За прошедшую неделю рост числа выявляемых на территории Бельгии случаев заражения коронавирусом составил 71% и в настоящее время в стране в среднем за сутки фиксируется по 279 новых заразившихся. Об этом 27 июля рассказали в бельгийском институте здравоохранения Sciensano.

При этом уточняется, что на данный момент в Бельгии средний показатель числа зараженных на 100 тысяч населения составляет 20 и это является предельно допустимым средним европейским показателем.

При этом на минувшей неделе бельгийские власти приняли решение об ужесточении карантинных мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса. С 25 в стране введено обязательное ношение защитных индивидуальных масок в общественных местах, ограничена работа ночных магазинов и по-прежнему запрещены фестивали, дискотеки, ярмарки и концерты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число выявленных в Бельгии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 66 026.