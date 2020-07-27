Москва, , 14:34 — REGNUM Чаще всего жители России испытывают к президенту Белоруссии Александру Лукашенко позитивные эмоции: 34% — уважение, 18% — симпатию, 14% — доверие, 5% — надежду, приводит данные ВЦИОМ.

Лукашенко Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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При этом у небольшой части российских граждан белорусский лидер вызывает негативные эмоции: недоверие — у 7%, разочарование — у 5%, антипатию и скепсис — по 4%.

Симпатизирует Александру Лукашенко каждый второй житель России (52%). Относятся безразлично 35%, отрицательно — 9% граждан РФ.

Опрос проведён 21 июля 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, отношения между Россией и Белоруссией нормальные, спокойные, считают 27% российских граждан.

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