Дананг, Вьетнам, , 14:33 — REGNUM Новый тип вируса, который выявили у пациентов во вьетнамском городе Дананге, более агрессивен, чем SARS-CoV-2, сообщили 27 июля в пресс-службе правительства.

Четыре человека во Вьетнаме заразились новым типом вируса, который способен к быстрому размножению и быстрому переходу в тяжелую форму. Двое из четырех пациентов уже подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Министерство здравоохранения Вьетнама связывает новые заражения неизвестным вирусом с въездом нелегальных мигрантов или с мутацией вируса в одной из больниц Дананга.

Напомним, 27 июля вьетнамское агентство VNA сообщило, что в Дананге блокировано несколько районов, где обнаружены заболевшие. Последние три недели в стране не фиксировались случаи заражения коронавирусом.

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