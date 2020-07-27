Стокгольм, , 14:35 — REGNUM Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, по прогнозу Государственного миграционного управления Швеции, в этом году соискателями убежища на территории страны станут порядка 13 000 человек. Об этом 27 июля сообщила газета Fria Tider.

В ведомстве подчеркнули, что после того, как пандемия коронавируса утихнет, Швецию ожидает новая волна беженцев.

Ранее прогноз Государственного миграционного управления на 2020 год предполагал прибытие 21 000 человек на территорию страны. Из-за начавшейся пандемии он был значительно скорректирован, и цифра упала до 13 000 человек, что является самым низким показателем с 1999 года.

В ведомстве подчеркнули, что данное снижение не связано с уменьшение количества беженцев, желающих попасть в Европу и Швецию в частности.

«Сокращение числа мигрантов, прибывающих в Европу, не может быть объяснено уменьшающимся стремлением получить убежище. Объяснение кроется скорее в трудностях, связанных с перемещением в Европу и внутри нее, и вполне вероятно, что многие попытаются добраться до территории ЕС и Швеции в будущем», — заявил генеральный директор Государственного миграционного управления Швеции Микаэль Риббенвик.