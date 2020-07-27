Оренбург, , 14:24 — REGNUM В Оренбургской области на 27 июля лечение от коронавирусной инфекции в больницах получает 761 пациент. Из них 54 человека находятся в тяжелом состоянии, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным минздрава, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 14 пациентов, кислородную поддержку получают 196 пациентов. Состояние 513 оренбуржцев медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, в регионе с начала пандемии выявлено 6 485 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 798 пациентов. От COVID-19 зафиксирован 41 летальный исход.

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