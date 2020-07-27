Черкесск, , 14:23 — REGNUM В пяти субъектах Северо-Кавказского федерального округа начало недели ознаменовалось новой угрозой погодных катаклизмов. В пяти субъектах округа объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися ливнями с сильным ветром, которые будут сопровождаться грозами и градом.

В Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и на Ставрополье неблагоприятные погодные условия ожидаются уже сегодня, 27 июля. Сильные дожди, шквалистый ветер до 20−25 м/с могут вызвать в горах сход селей небольшого объема, а на реках — подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, сообщили в МЧС по регионам.

При прохождении атмосферного фронта и вызванных им ливнях могут произойти ЧС не выше местного значения, в том числе подтопление низменных территорий, повреждение линий электропередачи, падение деревьев и рекламных щитов.

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