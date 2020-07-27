Бухарест, , 14:26 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1102 и превысило 45 тысяч. Об этом 27 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 45 902 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 19 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 2206.

При этом уточняется, что на сегодняшний день свыше 25 тысяч человек в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее лава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что созовет чрезвычайный комитет для оценки ситуации с коронавирусом в мире.