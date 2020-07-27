Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов назвал публициста Евгения Понасенкова, который был допрошен в суде по делу в качестве свидетеля со стороны обвинения, главной причиной конфликта, из-за которого произошла психотравмирующая ситуация, легшая в основу убийства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, во время очередного заседания адвокат семьи Ещенко пригласила допросить свидетеля — публициста Евгения Понасенкова, главного научного оппонента Соколова. Между мужчинами длительное время шёл конфликт — Понасенков обвинил Соколова в плагиате, а тот в свою очередь заявил, что работа оппонента не достойна внимания.

После того как свидетель покинул зал заседания, Соколов попросил суд дать ему возможность выступить с заявлением. Он обвинил адвоката Ещенко в безнравственности.

«Приглашать человека, который являлся практически главной причиной конфликта, который в течение двух лет доводил нас, из-за которого Настя просто сходила с ума, рыдала заперевшись в комнате. Из-за деятельности этого человека, из-за чудовищных оскорблений, из-за того, что он выкладывал в интернете, хотя он говорит, что не знает, что выкладывал. Там были выложены чудовищные, страшные ролики, по два часа каждый. На эти ролики я подал в суд и выиграл», — заявил Соколов.

Подсудимый также заявил, что планирует пригласить на следующее заседание адвоката, который вел это дело.

«Этот человек [Понасенков] нас обрабатывал в течение двух лет. Он сделал так, что ситуация стала просто психотравмирующей и этого человека, фактически причина того, что произошло, той страшной душевной драмы, которая была и у Насти и у меня, вы привели. Этот человек, который фактически спровоцировал все это происшествие, стремился к этому, — заявил Соколов. — Все что он говорил сплошная ложь. Он лгал каждую секунду!».

Отметим, слушание по делу отложено. Следующее судебное заседание состоится 3 августа.

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