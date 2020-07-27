Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM После долгого карантина в Екатеринбурге открывают для посещения городские бассейны. Об этом сообщается на сайтах учреждений.

Уже 27 июля горожане смогут посетить бассейн в спорткомплексе «Юность». С 28 июля открывается бассейн «Калининец».

В спорторганизациях ввели меры санитарной безопасности. Каждому посетителю измеряют температуру, внутрь пускают лишь в гигиенических масках или респираторах. Введено ограничение на количество человек на дорожках. Плавание разрешено людям до 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге начинают выходить с карантина и учреждения культуры. В ближайшие дни вновь откроется для посетителей музей ИЗО в центре города.